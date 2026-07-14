  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. HOT LOTs by Irina Markova

HOT LOTs by Irina Markova

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir oching
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Agentlik haqida

HOT LOTs by Irina Markova — premium ko‘chmas mulk agentligi bo‘lib, yashash, investitsiya va kapitalni saqlash uchun eksklyuziv ko‘chmas mulk obyektlarini tanlashga ixtisoslashgan.

Biz mijozlarga ideal obyektni tanlashdan boshlab, bitimni to‘liq yuridik rasmiylashtirishgacha bo‘lgan barcha jarayonlarda hamrohlik qilamiz. Portfelimizda premium kvartiralar, zamonaviy villalar, penthauslar, investitsion loyihalar va eng nufuzli hududlardagi noyob ko‘chmas mulk obyektlari mavjud.

Biz uchun ko‘chmas mulk — bu shunchaki uy emas. Bu hayot tarzi, maqom va uzoq muddatli investitsiyadir.

HOT LOTs by Irina Markova — sifat har doim miqdordan ustun.

Xizmatlar

• Premium ko‘chmas mulkni sotish

Eksklyuziv kvartiralar, villalar, penthauslar va hashamatli uylarni taklif etamiz.

• Ko‘chmas mulk xaridi

Mijoz talablariga mos obyektlarni topish va to‘liq tekshirish.

• Ko‘chmas mulkka investitsiya

Daromadliligi va qiymati oshish salohiyati yuqori bo‘lgan loyihalarni tanlash.

• Konsalting

Ko‘chmas mulkni sotib olish, sotish va investitsiyalar bo‘yicha professional maslahatlar.

• Bitimlarni to‘liq yuritish

Huquqiy tekshiruv, muzokaralar, hujjatlarni rasmiylashtirish va bitimni yakunlash.

• Shaxsiy подбор xizmati

Ochiq bozorda mavjud bo‘lmagan eksklyuziv obyektlarga kirish imkoniyati.

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Ирина Маркова
Ирина Маркова
10 obyektlar
Yaqin atrofdagi agentliklar
STATUS HOME
Oʻzbekiston, Toshkent
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
New House Elite
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 3 Yer uchastkalari 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Premium Premium
PRO Silver
DOMLINE.UZ
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Qisqa muddatli ijara 208
DOMLINE.UZ — Тошкент шаҳрида sutkalik (kunlik) ijara xizmatlariga ixtisoslashgan ko‘chmas mulk agentligi. Biz mijozlarga 1 kundan boshlab bir necha haftagacha yashash uchun mo‘ljallangan, to‘liq jihozlangan kvartiralar, uylar va kottejlarni taklif qilamiz. Barcha obyektlar tekshirilgan va…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Jasur Rieltor Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 93 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 12 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish