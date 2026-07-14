HOT LOTs by Irina Markova — premium ko‘chmas mulk agentligi bo‘lib, yashash, investitsiya va kapitalni saqlash uchun eksklyuziv ko‘chmas mulk obyektlarini tanlashga ixtisoslashgan.
Biz mijozlarga ideal obyektni tanlashdan boshlab, bitimni to‘liq yuridik rasmiylashtirishgacha bo‘lgan barcha jarayonlarda hamrohlik qilamiz. Portfelimizda premium kvartiralar, zamonaviy villalar, penthauslar, investitsion loyihalar va eng nufuzli hududlardagi noyob ko‘chmas mulk obyektlari mavjud.
Biz uchun ko‘chmas mulk — bu shunchaki uy emas. Bu hayot tarzi, maqom va uzoq muddatli investitsiyadir.
HOT LOTs by Irina Markova — sifat har doim miqdordan ustun.
• Premium ko‘chmas mulkni sotish
Eksklyuziv kvartiralar, villalar, penthauslar va hashamatli uylarni taklif etamiz.
• Ko‘chmas mulk xaridi
Mijoz talablariga mos obyektlarni topish va to‘liq tekshirish.
• Ko‘chmas mulkka investitsiya
Daromadliligi va qiymati oshish salohiyati yuqori bo‘lgan loyihalarni tanlash.
• Konsalting
Ko‘chmas mulkni sotib olish, sotish va investitsiyalar bo‘yicha professional maslahatlar.
• Bitimlarni to‘liq yuritish
Huquqiy tekshiruv, muzokaralar, hujjatlarni rasmiylashtirish va bitimni yakunlash.
• Shaxsiy подбор xizmati
Ochiq bozorda mavjud bo‘lmagan eksklyuziv obyektlarga kirish imkoniyati.