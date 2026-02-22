  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. Home Real Estate

Home Real Estate

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
1 yil 1 oy
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir yopiq
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Agentlik haqida

Home Real Estate — bu turar-joy ko‘chmas mulkini sotish va ijaraga berishga ixtisoslashgan individual rieltorlik brendi.

Kompaniya to‘liq xizmatlar ko‘rsatadi: obyektlarni tanlash, bitimlarni to‘liq kuzatib borish, ko‘chmas mulkni huquqiy tekshirish, sotuvchi va xaridorlar bilan muzokaralar olib borish, shuningdek, ko‘chmas mulkka investitsiya bo‘yicha maslahatlar berish.

Asosiy ustuvorlik — ishonchlilik, shaffoflik va har bir mijozga individual yondashuv.

Xizmatlar

  • Turar-joy ko‘chmas mulkini sotish

  • Kvartira va uylarni ijaraga berish

  • Mijoz byudjetiga mos obyektlarni tanlash

  • Bitimni to‘liq kuzatib borish

  • Ko‘chmas mulkni huquqiy tekshirish

  • Muzokaralar va shartlarni kelishish

  • Investitsiya bo‘yicha maslahatlar

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Aslanbek Abdivaitov
Aslanbek Abdivaitov
1 obyekt
Yaqin atrofdagi agentliklar
STATUS HOME
Oʻzbekiston, Toshkent
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
New House Elite
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 3 Yer uchastkalari 2
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Premium Premium
PRO Silver
S-minusa Agentligi
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 25 Tijorat mulki 3 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Jasur Rieltor Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 93 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 12 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish