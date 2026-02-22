Home Real Estate — bu turar-joy ko‘chmas mulkini sotish va ijaraga berishga ixtisoslashgan individual rieltorlik brendi.
Kompaniya to‘liq xizmatlar ko‘rsatadi: obyektlarni tanlash, bitimlarni to‘liq kuzatib borish, ko‘chmas mulkni huquqiy tekshirish, sotuvchi va xaridorlar bilan muzokaralar olib borish, shuningdek, ko‘chmas mulkka investitsiya bo‘yicha maslahatlar berish.
Asosiy ustuvorlik — ishonchlilik, shaffoflik va har bir mijozga individual yondashuv.
Turar-joy ko‘chmas mulkini sotish
Kvartira va uylarni ijaraga berish
Mijoz byudjetiga mos obyektlarni tanlash
Bitimni to‘liq kuzatib borish
Ko‘chmas mulkni huquqiy tekshirish
Muzokaralar va shartlarni kelishish
Investitsiya bo‘yicha maslahatlar