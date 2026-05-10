HALOL ESTATE Madina Zakirova

Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
2 yillar 6 oylar
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Hozir yopiq
Agentlik haqida

HALOL ESTATE Madina Zakirova — ko‘chmas mulk sohasidagi zamonaviy kompaniya bo‘lib, ko‘chmas mulkni sotib olish, sotish va ijaraga berish xizmatlarini professional tarzda taqdim etadi.

Biz mijozlarga qulay uy-joy, foydali investitsion yechimlar va ishonchli ko‘chmas mulk obyektlarini topishda yordam beramiz hamda har bir bosqichda yuqori servis va individual yondashuvni ta’minlaymiz.

Kompaniyaning asosiy qadriyatlari — ishonch, halollik, mijozlar qulayligi va professional hamkorlik.

Xizmatlar

• Ko‘chmas mulk sotib olish

Mijoz istaklari va budjetiga mos kvartira, hovli va tijorat obyektlarini tanlash.

• Ko‘chmas mulk sotish

Obyektlarni professional tarzda sotishga yordam:

  • xaridor topish,
  • reklama va targ‘ibot,
  • muzokaralar olib borish,
  • bitimni kuzatib borish.

• Ijara xizmatlari

Uzoq va qisqa muddatli ijara uchun ko‘chmas mulk tanlash.

• Konsultatsiya

Ko‘chmas mulk bozori va investitsiyalar bo‘yicha professional maslahatlar.

• Bitimlarni kuzatib borish

Hujjatlarni tayyorlash va tekshirish, xavfsiz bitimlarni tashkil qilish.

• Individual tanlov

Mijoz so‘roviga mos obyektlarni shaxsiy tarzda qidirish.

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Мадина Закирова
25 obyektlar
