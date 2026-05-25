GrauEstate — Тошкент шаҳрида ижара кўчмас мулк йўналишида фаолият юритувчи замонавий кўчмас мулк агентлиги. Компания мижозларга квартира ва уй-жойларни тез, қулай ва хавфсиз тарзда топишда ёрдам беради.
GrauEstate асосан квартира ижараси билан шуғулланади. Компания мижознинг бюджети, ҳудуди ва талабларига мос вариантларни танлаб, кўрсатувларни ташкил қилади ҳамда шартнома тузиш жараёнигача тўлиқ ҳамроҳлик қилади.
Агентлик ўз фаолиятида ишонч, тезкорлик ва ҳар бир мижозга индивидуал ёндашувни асосий қадрият сифатида кўради.
• Узоқ муддатли ижара учун квартира танлаш
• Қисқа муддатли ижара учун квартира танлаш
• Хорижий фуқаролар учун уй-жой топишда ёрдам
• Кўчмас мулк объектларини кўрсатувини ташкил қилиш
• Битимнинг барча босқичларида мижозга ҳамроҳлик қилиш
• Уй эгалари билан музокара олиб бориш
• Тошкент ижара бозори бўйича консультация бериш
• Ҳудуд, бюджет ва талабларга мос уй-жой танлаш
• Объектларнинг ишончлилиги ва актуаллигини текшириш
• Ижара шартномасини расмийлаштиришда ёрдам бериш
• Оилалар, талабалар, мутахассислар ва хорижликлар учун квартира танлаш
• Ҳар бир мижозга индивидуал ёндашув
GrauEstate ҳар бир мижоз учун ижара жараёнини қулай, хавфсиз ва ишончли қилишга интилади.