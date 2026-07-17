Kompaniya haqida — Farhod Rahimov Real Estate
Farhod Rahimov Real Estate — Toshkent shahrining markaziy va eng talabgir hududlarida ko‘chmas mulkni sotish, sotib olish va ijaraga berishga ixtisoslashgan ko‘chmas mulk agentligi.
Biz asosan Mirobod, Yakkasaroy, Shayxontohur va Yunusobod tumanlarida faoliyat yuritamiz, shuningdek poytaxtning boshqa nufuzli hududlaridagi sifatli ko‘chmas mulk obyektlari bilan ham ishlaymiz.
Bizning vazifamiz — mijozlarga ko‘chmas mulk bilan bog‘liq masalalarni tez va xavfsiz hal qilishda yordam berish: yashash yoki investitsiya uchun mos obyektni topish, xaridor yoki ijarachi izlash, muzokaralar olib borish va bitimning barcha bosqichlarida professional ko‘mak ko‘rsatish.
Biz har bir mijozga individual yondashuv, maxfiylik va uzoq muddatli hamkorlikni qadrlaymiz.