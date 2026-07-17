  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. Farhod Rahimov Real Estate

Farhod Rahimov Real Estate

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir yopiq
Agentlik haqida

Kompaniya haqida — Farhod Rahimov Real Estate

Farhod Rahimov Real Estate — Toshkent shahrining markaziy va eng talabgir hududlarida ko‘chmas mulkni sotish, sotib olish va ijaraga berishga ixtisoslashgan ko‘chmas mulk agentligi.

Biz asosan Mirobod, Yakkasaroy, Shayxontohur va Yunusobod tumanlarida faoliyat yuritamiz, shuningdek poytaxtning boshqa nufuzli hududlaridagi sifatli ko‘chmas mulk obyektlari bilan ham ishlaymiz.

Bizning vazifamiz — mijozlarga ko‘chmas mulk bilan bog‘liq masalalarni tez va xavfsiz hal qilishda yordam berish: yashash yoki investitsiya uchun mos obyektni topish, xaridor yoki ijarachi izlash, muzokaralar olib borish va bitimning barcha bosqichlarida professional ko‘mak ko‘rsatish.

Biz har bir mijozga individual yondashuv, maxfiylik va uzoq muddatli hamkorlikni qadrlaymiz.

Xizmatlar
  • Kvartira va uylarni sotib olish va sotish
  • Turar joy ko‘chmas mulkini ijaraga berish va ijaraga olish
  • Toshkentning markaziy hududlaridan ko‘chmas mulk tanlash
  • Mijozning individual talablariga mos obyektlarni izlash
  • Investitsiya uchun ko‘chmas mulk tanlash
  • Toshkent ko‘chmas mulk bozori bo‘yicha maslahatlar
  • Xaridor va sotuvchi o‘rtasidagi muzokaralarda yordam
  • Obyekt tanlashdan bitim yakunigacha professional hamrohlik
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Farhod Rahimov
Farhod Rahimov
Yaqin atrofdagi agentliklar
PRO Silver
Baht
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2020
Yangi binolar 13 Turar-joy mulklari 859 Tijorat mulki 98 Uzoq muddatli ijara 102
Ko‘chmas mulk agentligi Baht Residence — Baht Residence Toshkentdagi eng yirik rieltorlik agentliklaridan biri bo‘lib, premium toifadagi ko‘chmas mulkka ixtisoslashgan. Biz barcha turdagi xizmatlarni taklif etamiz: Toshkent shahrida turar-joy va tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish, so…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
OOO "TORA TOWER"
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2019
Turar-joy mulklari 643 Tijorat mulki 1 Uzoq muddatli ijara 40 Qisqa muddatli ijara 1 Yer uchastkalari 5
TORA TOWER — ko‘chmas mulk sohasida professional xizmat ko‘rsatuvchi zamonaviy agentlik. Kompaniya mijozlarga uy-joy sotib olish, sotish va ijaraga berish jarayonlarida ishonchli hamkor bo‘lib xizmat qiladi. Yuqori servis darajasi, halollik va har bir mijozga individual yondashuv agentliknin…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
Dilshod Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 71 Tijorat mulki 1 Uzoq muddatli ijara 43
Dilshod Real Estate — zamonaviy ko‘chmas mulk kompaniyasi bo‘lib, raqamli yondashuv, tezkor xizmat va mijozlar ishonchiga asoslangan faoliyat yuritadi. Biz kvartira, hovli va tijorat ko‘chmas mulklarini tanlashda yordam beramiz hamda har bir bitimni professional darajada kuzatib boramiz. …
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
PRO Silver
S-minusa Agentligi
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 25 Tijorat mulki 1 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish