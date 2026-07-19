  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. Untitled, user # 60472

Untitled, user # 60472

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Ish vaqti
Hozir yopiq
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Эльвира Файзулина
Эльвира Файзулина
Yaqin atrofdagi agentliklar
Premium Premium
PRO Silver
DOMLINE.UZ
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Qisqa muddatli ijara 208
DOMLINE.UZ — Тошкент шаҳрида sutkalik (kunlik) ijara xizmatlariga ixtisoslashgan ko‘chmas mulk agentligi. Biz mijozlarga 1 kundan boshlab bir necha haftagacha yashash uchun mo‘ljallangan, to‘liq jihozlangan kvartiralar, uylar va kottejlarni taklif qilamiz. Barcha obyektlar tekshirilgan va…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Rustam Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 20 Tijorat mulki 4 Uzoq muddatli ijara 8 Yer uchastkalari 1
В стремительно растущем рынке недвижимости Узбекистана, упростить поиск и приобретение любого типа недвижимости для всех участников рынка крайне важна. Вместе с тем, данная тенденция  Помимо того, что мы занимаемся поиском недвижимости (как большинство привыкли думать) мы также: …
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Jasur Rieltor Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 93 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 12 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
PRO Silver
S-minusa Agentligi
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 25 Tijorat mulki 1 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish