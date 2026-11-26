ELITE HOUSE MALIKA — Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi, turar joy va tijorat ko‘chmas mulkini sotish hamda ijaraga berishga ixtisoslashgan agentlik.
Biz quruvchi kompaniyalar va ko‘chmas mulk egalari bilan hamkorlik qilamiz. Yangi qurilgan uylar, turar joy majmualari, kottejlar, biznes markazlari, mehmonxona majmualari, tijorat binolari va boshqa ko‘chmas mulk obyektlarini taklif etamiz.
Maqsadimiz — obyektlarni bozorda samarali taqdim etish, xaridorlar va ijarachilarni topish hamda bitimlarni professional tarzda amalga oshirish.
Shuningdek, obyektlarni birgalikda sotish va ijaraga berish bo‘yicha rieltorlar va ko‘chmas mulk agentliklari bilan hamkorlikka ochiqmiz.
• Turar joy va yangi qurilgan uylarni sotish
• Kottej va xususiy uylarni sotish
• Biznes markazlarini sotish
• Mehmonxona majmualarini sotish
• Tijorat ko‘chmas mulkini sotish
• Uzoq va qisqa muddatli ijara
• Ofis va tijorat binolarini ijaraga berish
• Investitsiya uchun ko‘chmas mulk tanlash
• Quruvchi kompaniyalar va mulk egalari bilan hamkorlik
• Xaridorlar va ijarachilarni topish
• Ko‘chmas mulkni boshqarish
• Rieltorlar va ko‘chmas mulk agentliklari bilan hamkorlik