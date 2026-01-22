  1. Realting.uz
OOO "DOMIO-EAST"

Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Kompaniya tashkil etilgan yil
2015
Plattaformada
2 yillar 4 oylar
Aloqa tillari
English, Русский
Veb-sayt
domio.uz/
Ish vaqti
Hozir yopiq
Agentlik haqida

xayrli kun, aziz mijozlar!)
Xalqaro Xususiy mulk agentligimiz.
Biz sizga eng yuqori sifatli. Biz CRM tizimida barchani ushlab turamiz.
2. Imtihonni boshqarish agentligi tomonidan tasdiqlangan. Biz sifatli va maxfiylikni kafolatlaymiz.
5. Biz o'zimizning ko'chmas mulkka sarmoya kiritamiz - biz 30 ming dollardan, 10 million dollardan, Forbes ishtirokchilari bilan tajriba o'tkazamiz. Biz reklama qilamiz - mijozlarimiz uchun boshqa agentliklarga qaraganda ko'proq pul topamiz. 8. Biz xalqaro bozorlarda, biz xalqaro bozorlarda ishlaymiz.

Xizmatlar

ko'chmas mulk sotaman

Ko'chmas mulkni tanlash

Yangi binolarni tanlash

Ko'chma uchun ko'chmas mulk

Tijorat ko'chmas mulki

uylar, uchastkalar

Kvartiralar
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent
Xonalar 2
Maydoni 73 m²
Qavat 8/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$96,000
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent
Xonalar 2
Maydoni 55 m²
Qavat 1/2
684 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
$41,000
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent
Xonalar 3
Maydoni 56 m²
Qavat 1/4
#1452 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
$72,100
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent
Xonalar 3
Maydoni 52 m²
Qavat 4/4
#8597 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tos…
$57,000
Yer uchastkalari
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent
#737  Срочно! Быстрая продажа! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
$300,000
Yer uchastkasi _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Kibray
#1858 Срочно! Купить часть производственной территории проверенный хозяин, собственник. …
$550,000
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent
#584 Срочно! Быстрая продажа! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
$575,000
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent
Срочно! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. проверенный хозяин, собственник. Прод…
$650,000
Telegram Telegramga yozish
Telegram Telegramga yozish
Telegram Telegramga yozish
Telegram Telegramga yozish
