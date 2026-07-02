  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. MEGARIELTOR

MEGARIELTOR

Oʻzbekiston,
;
Arizani qoldiring
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
2 yillar 7 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Ish vaqti
Hozir yopiq
Bizning agentlarimiz in World
АЗАМАТ Камалов
АЗАМАТ Камалов
Yaqin atrofdagi agentliklar
Rustam Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 20 Tijorat mulki 4 Uzoq muddatli ijara 8 Yer uchastkalari 1
O'zbekistonning barcha ishtirokchilari uchun ko'chmas mulkni qidirish va sotib olishni soddalashtirish, shu bilan birga ko'chmas mulkni aniqlash juda muhimdir. Biz ham: Biz mijozlarga aniq maslahat va tavsiyalar berish uchun bozor tendentsiyalari, ko'chmas mulk xarajatlari va qo'shni hud…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
Baht
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2020
Turar-joy mulklari 422 Tijorat mulki 56 Uzoq muddatli ijara 28
Ko‘chmas mulk agentligi Baht Residence — Baht Residence Toshkentdagi eng yirik rieltorlik agentliklaridan biri bo‘lib, premium toifadagi ko‘chmas mulkka ixtisoslashgan. Biz barcha turdagi xizmatlarni taklif etamiz: Toshkent shahrida turar-joy va tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish, so…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Premium Premium
PRO Silver
DOMLINE.UZ
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Qisqa muddatli ijara 208
DOMLINE.UZ — Тошкент шаҳрида sutkalik (kunlik) ijara xizmatlariga ixtisoslashgan ko‘chmas mulk agentligi. Biz mijozlarga 1 kundan boshlab bir necha haftagacha yashash uchun mo‘ljallangan, to‘liq jihozlangan kvartiralar, uylar va kottejlarni taklif qilamiz. Barcha obyektlar tekshirilgan va…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
PRO Silver
S-minusa Agentligi
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 25 Tijorat mulki 1 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring