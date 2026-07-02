MEGARIELTOR

Sayt tarkibini ko'rish va funksionallikka kirishni ta'minlash. Ushbu turdagi cookie fayllari faqat saytning to'g'ri ishlashi uchun ishlatiladi va uchinchi shaxslarga o'tkazilmaydi. Saytning ishlashini buzmasdan o'chirish mumkin emas.
Analitik cookie-fayllar
Saytning ishlashini, saytdan foydalanish tajribangizni yaxshilashga va undan foydalanishni yanada qulayroq qilishimizga yordam bering. Ushbu turdagi cookie fayllari to'plangan ma'lumotlar jamlangan va shuning uchun anonim hisoblanadi. Foydalanuvchilarni aniqlamasdan saytdan foydalanishning statistik ko'rsatkichlarini ta'minlash uchun foydalaniladi.
Reklama kukilari
Bizning marketing xarajatlarimizni kamaytirishga va foydalanuvchi tajribasini yaxshilashga ruxsat bering.
Saqlash
Realting.uz veb-sayt bilan aloqangizni yaxshilash uchun cookie-fayllardan foydalanadi. Qurilmangizda qaysi cookie-fayllar saqlanishini sozlashingiz mumkin.
Ko'proq bilib oling
O'zbekistonning barcha ishtirokchilari uchun ko'chmas mulkni qidirish va sotib olishni soddalashtirish, shu bilan birga ko'chmas mulkni aniqlash juda muhimdir. Biz ham: Biz mijozlarga aniq maslahat va tavsiyalar berish uchun bozor tendentsiyalari, ko'chmas mulk xarajatlari va qo'shni hud…
Ko‘chmas mulk agentligi Baht Residence — Baht Residence Toshkentdagi eng yirik rieltorlik agentliklaridan biri bo‘lib, premium toifadagi ko‘chmas mulkka ixtisoslashgan.
Biz barcha turdagi xizmatlarni taklif etamiz: Toshkent shahrida turar-joy va tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish, so…
DOMLINE.UZ — Тошкент шаҳрида sutkalik (kunlik) ijara xizmatlariga ixtisoslashgan ko‘chmas mulk agentligi.
Biz mijozlarga 1 kundan boshlab bir necha haftagacha yashash uchun mo‘ljallangan, to‘liq jihozlangan kvartiralar, uylar va kottejlarni taklif qilamiz. Barcha obyektlar tekshirilgan va…