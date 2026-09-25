  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. Baht Residence

Baht Residence

Мирабадский район улица Мирабад 29/1
;
Arizani qoldiring
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Анюта BR
Анюта BR
Yaqin atrofdagi agentliklar
Медведев
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 28 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
New House Elite
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 3 Yer uchastkalari 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Premium Premium
PRO Silver
S-minusa Agentligi
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 40 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 2
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
Dilshod Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 122 Tijorat mulki 3 Uzoq muddatli ijara 70
Dilshod Real Estate — zamonaviy ko‘chmas mulk kompaniyasi bo‘lib, raqamli yondashuv, tezkor xizmat va mijozlar ishonchiga asoslangan faoliyat yuritadi. Biz kvartira, hovli va tijorat ko‘chmas mulklarini tanlashda yordam beramiz hamda har bir bitimni professional darajada kuzatib boramiz. …
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
DOMLINE.UZ
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Qisqa muddatli ijara 208
DOMLINE.UZ — Тошкент шаҳрида sutkalik (kunlik) ijara xizmatlariga ixtisoslashgan ko‘chmas mulk agentligi. Biz mijozlarga 1 kundan boshlab bir necha haftagacha yashash uchun mo‘ljallangan, to‘liq jihozlangan kvartiralar, uylar va kottejlarni taklif qilamiz. Barcha obyektlar tekshirilgan va…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish