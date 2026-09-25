Baht Residence

Sayt tarkibini ko'rish va funksionallikka kirishni ta'minlash. Ushbu turdagi cookie fayllari faqat saytning to'g'ri ishlashi uchun ishlatiladi va uchinchi shaxslarga o'tkazilmaydi. Saytning ishlashini buzmasdan o'chirish mumkin emas.
Analitik cookie-fayllar
Saytning ishlashini, saytdan foydalanish tajribangizni yaxshilashga va undan foydalanishni yanada qulayroq qilishimizga yordam bering. Ushbu turdagi cookie fayllari to'plangan ma'lumotlar jamlangan va shuning uchun anonim hisoblanadi. Foydalanuvchilarni aniqlamasdan saytdan foydalanishning statistik ko'rsatkichlarini ta'minlash uchun foydalaniladi.
Reklama kukilari
Bizning marketing xarajatlarimizni kamaytirishga va foydalanuvchi tajribasini yaxshilashga ruxsat bering.
Saqlash
Realting.uz veb-sayt bilan aloqangizni yaxshilash uchun cookie-fayllardan foydalanadi. Qurilmangizda qaysi cookie-fayllar saqlanishini sozlashingiz mumkin.
Ko'proq bilib oling
Dilshod Real Estate — zamonaviy ko‘chmas mulk kompaniyasi bo‘lib, raqamli yondashuv, tezkor xizmat va mijozlar ishonchiga asoslangan faoliyat yuritadi. Biz kvartira, hovli va tijorat ko‘chmas mulklarini tanlashda yordam beramiz hamda har bir bitimni professional darajada kuzatib boramiz.
…
DOMLINE.UZ — Тошкент шаҳрида sutkalik (kunlik) ijara xizmatlariga ixtisoslashgan ko‘chmas mulk agentligi.
Biz mijozlarga 1 kundan boshlab bir necha haftagacha yashash uchun mo‘ljallangan, to‘liq jihozlangan kvartiralar, uylar va kottejlarni taklif qilamiz. Barcha obyektlar tekshirilgan va…