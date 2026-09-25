  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE

ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir oching
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Agentlik haqida

ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE — turar joy, tijorat va investitsion ko‘chmas mulk bozorida to‘liq xizmatlar ko‘rsatuvchi zamonaviy ko‘chmas mulk agentligi.

Biz mijozlarga ko‘chmas mulkni tanlashdan boshlab, huquqiy rasmiylashtirish va bitimni yakunlashgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda professional yordam ko‘rsatamiz.

Bizning maqsadimiz — mijozlarga ishonchli, qulay va samarali yechimlarni taklif qilish, yuqori xizmat sifati va individual yondashuvni ta’minlashdir.

Biz kvartiralar, uylar, tijorat obyektlari, yer uchastkalari va investitsion loyihalar bilan ishlaymiz.

Xizmatlar
  • Ko‘chmas mulk sotib olish
  • Ko‘chmas mulk sotish
  • Ko‘chmas mulk ijarasi
  • Tijorat ko‘chmas mulki
  • Yangi qurilgan uylar
  • Ko‘chmas mulkka investitsiya
  • Yuridik xizmatlar
  • Ko‘chmas mulk baholash
Tijorat mulki
Hammasini tomosha qiling 10 ob'ektlar
🏢 ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ И ПРОДАЖУ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
🏢 ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ И ПРОДАЖУ
Toshkent
Maydoni 588 m²
Qavatlar soni 1
📍 Яккасарайский район Ориентир: Яккасарайский налог 🔹 Общая площадь — 588 м² 🔹 1 этаж …
$2 000
QQS
🏢 ПРОДАЖА / АРЕНДА КОММЕРЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
🏢 ПРОДАЖА / АРЕНДА КОММЕРЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Toshkent
Maydoni 92 m²
Qavatlar soni 1
📍 Бадамзар, рядом с мечетью 🚗 2-я линия   📐 Площадь: 92 м² 🏢 Назначение: нежилое…
$240 000
QQS
🏢 ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
🏢 ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Toshkent
Maydoni 707 m²
Qavatlar soni 1
📍 Адрес: Янгиҳаётский район 📌 Ориентир: 4-я станция метро   📐 Общая площадь: 707 м²…
$1 500
QQS
🏢 ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
🏢 ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ
Toshkent
Maydoni 1 429 m²
Qavatlar soni 4
📍 Адрес: Яшнабадский район 📌 Ориентир: ул. Фаргона йули, ZUR TV 🔹 Общая площадь: 1 429 м…
$13,00M
QQS
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Анжела Биняминова
Анжела Биняминова
34 obyekt
Yaqin atrofdagi agentliklar
Медведев
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 28 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
My Home Real Estate Agency
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 5 Tijorat mulki 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Rustam Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 20 Tijorat mulki 4 Uzoq muddatli ijara 8 Yer uchastkalari 1
O'zbekistonning barcha ishtirokchilari uchun ko'chmas mulkni qidirish va sotib olishni soddalashtirish, shu bilan birga ko'chmas mulkni aniqlash juda muhimdir. Biz ham: Biz mijozlarga aniq maslahat va tavsiyalar berish uchun bozor tendentsiyalari, ko'chmas mulk xarajatlari va qo'shni hud…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
Dilshod Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 122 Tijorat mulki 3 Uzoq muddatli ijara 70
Dilshod Real Estate — zamonaviy ko‘chmas mulk kompaniyasi bo‘lib, raqamli yondashuv, tezkor xizmat va mijozlar ishonchiga asoslangan faoliyat yuritadi. Biz kvartira, hovli va tijorat ko‘chmas mulklarini tanlashda yordam beramiz hamda har bir bitimni professional darajada kuzatib boramiz. …
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
OOO "TORA TOWER"
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2019
Turar-joy mulklari 649 Tijorat mulki 3 Uzoq muddatli ijara 43 Qisqa muddatli ijara 1 Yer uchastkalari 5
TORA TOWER — ko‘chmas mulk sohasida professional xizmat ko‘rsatuvchi zamonaviy agentlik. Kompaniya mijozlarga uy-joy sotib olish, sotish va ijaraga berish jarayonlarida ishonchli hamkor bo‘lib xizmat qiladi. Yuqori servis darajasi, halollik va har bir mijozga individual yondashuv agentliknin…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish