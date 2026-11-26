AgentstvoUZ Real Estate — turar joy va tijorat ko‘chmas mulki bozorida keng turdagi xizmatlarni taqdim etuvchi professional ko‘chmas mulk agentligi.
Biz ko‘chmas mulkni sotish, sotib olish, ijaraga berish va boshqarish xizmatlarini taklif etamiz. Mijozlarimizga o‘z ehtiyojlariga mos obyektlarni topish, ko‘chmas mulkni samarali sotish va bitimlarni professional tarzda amalga oshirishda yordam beramiz.
Bizning maqsadimiz — ko‘chmas mulk bilan bog‘liq barcha jarayonlarni mijozlarimiz uchun qulay, ishonchli va samarali qilish.
Turar joylarni sotish
Ko‘chmas mulk sotib olish
Uzoq muddatli ijara
Kunlik ijara
Tijorat ko‘chmas mulkini sotish
Tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish
Ko‘chmas mulkni boshqarish
Ijara obyektlarini boshqarish
Investitsiya uchun ko‘chmas mulk tanlash
Yangi qurilgan uy-joylardan xonadon tanlash
Ko‘chmas mulk bo‘yicha maslahatlar
Oldi-sotdi va ijara bitimlarini rasmiylashtirishda ko‘maklashish