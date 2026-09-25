  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. Bayt

Bayt

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
2 yillar 11 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir oching
Agentlik haqida

BAYT Real Estate — turar joy va tijorat ko‘chmas mulkini sotish, sotib olish hamda ijaraga berish bo‘yicha professional xizmatlar ko‘rsatuvchi agentlik. Mijozlarga eng maqbul variantlarni tanlashda yordam beramiz, bitimlarni to‘liq kuzatib boramiz va ko‘chmas mulkka investitsiya qilish bo‘yicha maslahatlar beramiz. Har bir mijoz uchun individual yondashuv, ishonchlilik va yuqori servis darajasi.

Xizmatlar

• Kvartira, uy, yer uchastkasi va tijorat ko‘chmas mulkini sotish va sotib olish.
• Turar joy va tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish va ijaraga olish.
• Yashash va investitsiya uchun mos obyektlarni tanlash.
• Bitimlarni barcha bosqichlarda professional kuzatib borish.
• Ko‘chmas mulk bozori va investitsiyalar bo‘yicha maslahatlar.
• Obyektlarning bozor qiymatini aniqlash.
• Hujjatlarni yuridik tekshirish.
• Shartnomalarni rasmiylashtirish va bitimlarni ro‘yxatdan o‘tkazishda yordam.
• Ishonchli quruvchilarning yangi qurilish loyihalarini tanlash.
• Har bir mijoz uchun individual yondashuv.

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Абдуллаева Сарвара
Абдуллаева Сарвара
1 082 obyekt
Yaqin atrofdagi agentliklar
My Home Real Estate Agency
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 5 Tijorat mulki 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
DOMLINE.UZ
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Qisqa muddatli ijara 208
DOMLINE.UZ — Тошкент шаҳрида sutkalik (kunlik) ijara xizmatlariga ixtisoslashgan ko‘chmas mulk agentligi. Biz mijozlarga 1 kundan boshlab bir necha haftagacha yashash uchun mo‘ljallangan, to‘liq jihozlangan kvartiralar, uylar va kottejlarni taklif qilamiz. Barcha obyektlar tekshirilgan va…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Медведев
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 28 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Jasur Rieltor Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 93 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 12 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish