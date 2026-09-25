BAYT Real Estate — turar joy va tijorat ko‘chmas mulkini sotish, sotib olish hamda ijaraga berish bo‘yicha professional xizmatlar ko‘rsatuvchi agentlik. Mijozlarga eng maqbul variantlarni tanlashda yordam beramiz, bitimlarni to‘liq kuzatib boramiz va ko‘chmas mulkka investitsiya qilish bo‘yicha maslahatlar beramiz. Har bir mijoz uchun individual yondashuv, ishonchlilik va yuqori servis darajasi.
• Kvartira, uy, yer uchastkasi va tijorat ko‘chmas mulkini sotish va sotib olish.
• Turar joy va tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish va ijaraga olish.
• Yashash va investitsiya uchun mos obyektlarni tanlash.
• Bitimlarni barcha bosqichlarda professional kuzatib borish.
• Ko‘chmas mulk bozori va investitsiyalar bo‘yicha maslahatlar.
• Obyektlarning bozor qiymatini aniqlash.
• Hujjatlarni yuridik tekshirish.
• Shartnomalarni rasmiylashtirish va bitimlarni ro‘yxatdan o‘tkazishda yordam.
• Ishonchli quruvchilarning yangi qurilish loyihalarini tanlash.
• Har bir mijoz uchun individual yondashuv.