Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Зааминский район
  3. Tijorat
  4. Tashkil etilgan biznes

in Zaamin District, Oʻzbekiston Tayyor biznes

;
Tashkil etilgan biznes Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Действующий туристический бизнес: Зона отдыха «ПАРАДАЙС ЗОМИН» _just_in Uruklisay, Oʻzbekiston
Действующий туристический бизнес: Зона отдыха «ПАРАДАЙС ЗОМИН»
Uruklisay, Oʻzbekiston
Maydoni 1 044 m²
Qavatlar soni 2
ПРОДАЖА КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ЗААМИНА ВЫГОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕН…
$590 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский