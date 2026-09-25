Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Pentxaus

Uzoq muddatli ijara пентхаусов in Yunusabad district, Oʻzbekiston

;
Pentxaus Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ | ЖК BADAMZAR TERRASA | _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ | ЖК BADAMZAR TERRASA |
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Maydoni 64 m²
Qavat 2/4
Bodomzor Terrasa turar-joy majmuasi, Toshkent Xonalar: 3 Yotoq xonalari: 2 Qavat: 2/4 Ahvoli…
$1 200
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring