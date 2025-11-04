Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юкарычирчикский район
  3. Turar joy
  4. Shahar uyi

Taunhausslar in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston

Shahar uyi 3 xonalar _just_in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Shahar uyi 3 xonalar
Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 1
Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Iyk otada 3 xona 8 sotix hovli sotiladi 120.000$ ke…
$120
Xususiy sotuvchi
Ko'chmas mulk parametrlari

