Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юкарычирчикский район
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Qavat 2/2
$35 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita