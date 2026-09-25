Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Turar joy
  4. Pentxaus

in Yashnabad District, Oʻzbekiston Pentxauslar

;
Pentxaus Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Pentxaus 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 101 m²
Qavat 4/6
kvartira bu park ♦ ♦ RIION: Mirzo Ulug'bek ♦ ♦ Ofis: 3 Qavat: 4 ♦ icenity: 6 ♦ ️ Rejala…
$150 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Integra Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita