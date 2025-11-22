Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Turar joy
  4. Saroy

Qasrlar in Yashnabad District, Oʻzbekiston

Saroy Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Saroy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Saroy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 5
Maydoni 317 m²
Qavatlar soni 2
Ushbu ajoyib 7 xonali durdona binoda mislsiz hashamat va qulaylik dunyosiga qadam qo'ying. I…
$650,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Wonderport
Aloqa tillari
English, Русский, עִברִית
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Bog'
arzon
elita