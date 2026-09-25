Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Янгиюль
  3. Turar joy
  4. Uy
  5. Teras

Uy teras bilan teras bilan Yangiiul

;
1 ob'ekt topildi
Uy 2 xonalar _just_in Yangiiul, Oʻzbekiston
TOP TOP
Uy 2 xonalar
Yangiiul, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Qavatlar soni 1
Ikkinchi va rivojlangan hududda qulay joylashuv. Do'konlar, bozorlar, dorixonalar va jamoat …
$3
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita