Uyda uzoq muddatga ijaraga in Yangi Tashkent District

Аренда дом 7 комн. Юкори-чирчикский р-н 111163 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Аренда дом 7 комн. Юкори-чирчикский р-н 111163
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 384 m²
Qavatlar soni 2
ID111163 Район: Юкори-чирчикский р-н Адрес:  Бардонкуль Кол-во комнат: 7 Этаж: 1-2 Эт…
$1,500
oyiga
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 590 m²
Qavatlar soni 2
Сдаётся евро участок 6 соток Ориентир - Паспортный стол Мирабада, Парк Фурката, Саракульк…
$4,000
oyiga
Agentlik
Гарант
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj