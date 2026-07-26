Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Yangi hayot tumani
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kottej

Uzoq muddatli ijara Kottejlar in Yangi hayot tumani, Oʻzbekiston

;
Kottej Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
🏡 Food City yaqinida 4 xonali hovli ijaraga beriladi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
🏡 Food City yaqinida 4 xonali hovli ijaraga beriladi
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 3
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
📍 Manzil: Toshkent shahri, Yangihayot tumani, Gulzor mahallasi. Food City'ga yaqin hududd…
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring