Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Villa

Uzoq muddatli ijara вилл in Yakkasaray District, Oʻzbekiston

;
Villa Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Yakkasaroy tumani, Glinka mo‘ljalida keng va shinam hovli uy ijaraga beriladi. _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Yakkasaroy tumani, Glinka mo‘ljalida keng va shinam hovli uy ijaraga beriladi.
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Yotoq xonalari soni 5
Hammomlar soni 5
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 3
Uy oilaviy yashash uchun mo‘ljallangan. Kichik va qulay hovlisi, osoyishta muhit hamda yasha…
$4,800
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Estate Home UZ
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring