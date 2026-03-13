Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Studiya kvartirasi

Uzoq muddatli ijara Studiyalar in Yakkasaray District, Oʻzbekiston

1 ob'ekt topildi
ЖК Шошкент комфорт-класса в Яккасарайском районе _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ЖК Шошкент комфорт-класса в Яккасарайском районе
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 55 m²
Qavat 10/14
Xonalar: 2 (studiya) Qavat: 10 Qavatlar soni: 14 Maydoni: 55 kv/m Holat: Dizayner tomonidan…
$1,000
oyiga
