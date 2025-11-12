Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
Qasrlar in Yakkasaray District, Oʻzbekiston

Saroy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Saroy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 4
Maydoni 550 m²
Qavatlar soni 3
Продается дом в элитной махалле. Яккасарайский район.Ориентир ресторан Джуманджи. Общая п…
$1,80M
Saroy 10 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Saroy 10 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Hammomlar soni 3
Maydoni 411 m²
Qavatlar soni 3
📍Продается Дом ▪️На Ул 8пр Ракатбоши в Элитной махалле (самый близкий к центру города махал…
$1,20M
