Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Surxondaryo viloyati
  3. Uzoq muddatli ijara

Uzoq muddatli ijara Tijorat mulki in Surxondaryo viloyati, Oʻzbekiston

;
Tijorat Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Аренда склада и офиса в Термезе _just_in Termiz, Oʻzbekiston
Аренда склада и офиса в Термезе
Termiz, Oʻzbekiston
Maydoni 4 200 m²
Qavatlar soni 2
Termiz shahridagi zamonaviy omborxona majmuasi ijaraga beriladi (2024-yil avgust oyida quril…
$8,172
oyiga
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский