  1. Realting.uz
  2. Sirgali Tumani
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Restoran

Uzoq muddatli ijara Restoranlar in Sirgali Tumani, Oʻzbekiston

1 ob'ekt topildi
Аренда Фуд-корт Сергели _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Аренда Фуд-корт Сергели
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 33 m²
Сдаётся в долгосрочную аренду фуд-корт расположенный на территории ТЦ бывший Зелёный базар.О…
$650
oyiga
