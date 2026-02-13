Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
Uyda uzoq muddatga ijaraga in Sirgali Tumani

7 ob'ektlar topildi
Sergilida uchaska arendaga _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Sergilida uchaska arendaga
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 70 m²
Qavatlar soni 1
Kod: 33083   #Сергили #Целий Сдаётся 5 комнаный участок! Полностью обустроен для…
$500
oyiga
ARENDA KVARTIRALAR
English, Русский, Oʻzbekcha
Uy 5 xonalar _just_in Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 1
Аренда участок 5 комнат 5 соток участок с удобставами Ориентир машиный базар подробности по …
$1,000
oyiga
Золотые Ворота
Русский, Oʻzbekcha
Uy 4 xonalar _just_in Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 1
Дом в Сергелийском районе в махалле ”Беларик”(напротив авторынка) 4 комнаты, 3 санузела, об…
$800
oyiga
Золотые Ворота
Русский, Oʻzbekcha
Uy 3 xonalar _just_in Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
Аренда Участок Сергелийский район Ханабад Не далеко от куйлюка. 3 Комнаты + Хол Подвал, Р…
$800
oyiga
Золотые Ворота
Русский, Oʻzbekcha
Uy 3 xonalar _just_in Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 1
Аренда Участок Сергелийский район Ханабад Не далеко от куйлюка. 3 Комнаты + Хол Подвал, Р…
$800
oyiga
Золотые Ворота
Русский, Oʻzbekcha
Uy 4 xonalar _just_in Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
Участок с евро ремонтом со всеми обстоятельствами 1 зал 2 спальни 1 детский 1 кухня 3 сану…
$1,000
oyiga
Золотые Ворота
Русский, Oʻzbekcha
Uy 3 xonalar _just_in Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
Аренда Участок Сергелийский район Ханабад Не далеко от куйлюка. 3 Комнаты + Хол Подвал, Р…
$800
oyiga
Золотые Ворота
Русский, Oʻzbekcha