Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Sirgali Tumani
  3. Turar joy
  4. Ko'p darajali kvartiralar
  5. Garaj

in Sirgali Tumani, Oʻzbekiston garajli multilevel-apartment

;
Ko'p darajali kvartiralar Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 78 m²
Qavat 6/9
Sozda sotiladi 3/6/9 kvartira O'z. qo'shimcha komissiyasiz rieltor emas • Umumiy maydoni: 7…
$7
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita