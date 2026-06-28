Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Sirdaryo viloyati
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Ombor

Uzoq muddatli ijara omborlar in Sirdaryo viloyati, Oʻzbekiston

;
Ombor Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Umumiy maydoni 3276 m² bo‘lgan obyekt to‘liq foydalanishga tayyor. Shartnoma imzolangandan so‘ng da _just_in Furqat, Oʻzbekiston
Umumiy maydoni 3276 m² bo‘lgan obyekt to‘liq foydalanishga tayyor. Shartnoma imzolangandan so‘ng da
Furqat, Oʻzbekiston
Maydoni 3 276 m²
Umumiy maydoni 3276 m² bo‘lgan obyekt to‘liq foydalanishga tayyor. Shartnoma imzolangandan s…
$8,616
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
B.A TECHNO PARK
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Sirdaryo tumanida joylashgan B.A TECHNO PARK hududida uchinchi ishlab chiqarish sexi ijaraga taklif _just_in Furqat, Oʻzbekiston
Sirdaryo tumanida joylashgan B.A TECHNO PARK hududida uchinchi ishlab chiqarish sexi ijaraga taklif
Furqat, Oʻzbekiston
Maydoni 2 808 m²
Sirdaryo tumanida joylashgan B.A TECHNO PARK hududida uchinchi ishlab chiqarish sexi ijaraga…
$7,385
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
B.A TECHNO PARK
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring