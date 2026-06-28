Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Sirdaryo viloyati
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Ishlab chiqarish

Uzoq muddatli ijara Ishlab chiqarish binolari in Sirdaryo viloyati, Oʻzbekiston

;
Ishlab chiqarish Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Obyekt ijarachi talabi asosida to‘liq yakunlab topshiriladi. _just_in Furqat, Oʻzbekiston
Obyekt ijarachi talabi asosida to‘liq yakunlab topshiriladi.
Furqat, Oʻzbekiston
Maydoni 3 744 m²
Obyekt ijarachi talabi asosida to‘liq yakunlab topshiriladi. Shartnoma imzolangandan so‘ng b…
$9,847
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
B.A TECHNO PARK
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring