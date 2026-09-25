Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Sirdaryo viloyati
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Uy

Uyda uzoq muddatga ijaraga in Sirdaryo viloyati

;
1 ob'ekt topildi
Сдаётся дом | 2-ком | Метро Беруний / Туринский университет _just_in Yangiyer, Oʻzbekiston
Сдаётся дом | 2-ком | Метро Беруний / Туринский университет
Yangiyer, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
Адрес: Алмазарский район, 1-й проезд Умид, Напротив Туринского университета Площадь участ…
$700
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring