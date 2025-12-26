Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
Uy 10 000 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Uy 10 000 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 10000
Maydoni 450 m²
Sirdaryo viloyati Guliston shahar yuksalish mfy intilish koʻchasida 4 sotx uchastka sotiladi…
$10,000
Xususiy sotuvchi
