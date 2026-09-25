Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Шайхантахурский район
  3. Turar joy
  4. Studiya kvartirasi

Studiya kvartirasi in Shaykhantahur District, Oʻzbekiston

;
Studiya kvartirasi Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Studiya kvartirasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 38 m²
Qavat 24/51
Kvartira SOTISH YANGI QURILISH Nest One turar-joy majmuasi Shayxontohur tumani YOKI: Toshken…
$175 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita