Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Шайхантахурский район
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Ko'p darajali kvartiralar

Uzoq muddatli ijara Ko'p darajali kvartiralar in Shaykhantahur District, Oʻzbekiston

;
Ko'p darajali kvartiralar Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Ijaraga 3xonali uy topshiriladi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Ijaraga 3xonali uy topshiriladi
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 1
Maydoni 85 m²
Qavat 4/9
Ijaraga 3xonali uy topshiriladi Rieltorlik xizmati — 40%. Tel:
$900
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Guzal Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring