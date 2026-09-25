Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Шайхантахурский район
  3. Turar joy
  4. Ko'p darajali kvartiralar

in Shaykhantahur District, Oʻzbekiston Ko'p darajali kvartiralar

;
Ko'p darajali kvartiralar Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 72 m²
Qavat 11/27
•••LCD NRG U-Tower••• 11.02.27 ELITA KOMPLEKSI (yoki-r Xalqlar do'stligi) Toshkent shahrinin…
$254 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 70 m²
Qavat 2/9
Toshkentning Shayxontohur tumanida 3 xonali kvartira sotiladi (Tojikiston elchixonasi) Biz …
$108 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita