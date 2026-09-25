Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Шайхантахурский район
  3. Turar joy
  4. Kottej

in Shaykhantahur District, Oʻzbekiston Kottejlar

;
Kottej Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 4
Maydoni 260 m²
Qavatlar soni 3
Manzil: Shayxontoxur tumani, Inis St. 7 (Orr: Darvoza Kukcha, Kasalxona) Bo'ron: 3 qavat Y…
$170 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 2
Tezda sotiladigan mahallada, yozgi oshxonasi, garaji va podvalli ikki qavatli kottej sotilad…
$350 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
arzon
elita