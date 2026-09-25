Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Samarqand viloyati
  3. Turar joy
  4. Uy

in Samarqand viloyati uy sotib olish uchun

;
Samarqand
56
58 ob'ektlar topildi
Uy 6 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 6 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 2
Продается 2х этажный Евро Дом Площадь дома 2.5 соток 5 комнатами + холл Есть Полупод…
$390 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
UP UP
Uy 4 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
Современный дом с возможностью строительства второго этажа | Самарканд, район Каримбек Пр…
$120 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 5 m²
Qavatlar soni 1
Продаем в связи с переездом.комуникация новая.электро тоже.
$81 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 8 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 700 m²
Qavatlar soni 1
Narx butunlay tushib ketdi. 7 sotix katta uy sotiladi. Shahar markazidagi shinam hududda
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Larisa Home Property
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 11 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 11 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 11
Hammomlar soni 1
Maydoni 750 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся большой уютный дом в Самарканд   Адрес: ул. М. Шайхзода (бывшая Некрасова) (…
$350 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
Евро Дом двухэтажный + с подвалом 6 соток 7 комнат Агентство Недвижимости Real Estate Parv…
$330 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real Estate Parviz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Saroy 8 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Saroy 8 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 2
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 3
Uy sotiladi. 3 qavat. ikkita kirish. Samarqand markazida
$550 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 3
Реклама № 1917 Евро Дом двух этажный с подвалом 3 соток 6 комнат Агентство Недвижимости R…
$295 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real Estate Parviz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 1
Maydoni 238 m²
Qavatlar soni 2
Продается просторный дом на участке 18 соток в Самарканде. Расположен вдоль дороги — высоки…
$250 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Uy 5 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 2 m²
Qavatlar soni 1
$76 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 12 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 12 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
E'lon № 1677 Shaharning nufuzli hududida 4 qavatli EURO HOUSE, premium klass, yangi binoni…
$301 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Uy 13 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 13 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 13
Maydoni 1 300 m²
Qavatlar soni 1
Tezkor Samarqand shahridagi eski shahardagi uyingiz mehmonxona, restoran, tibbiyot klinikasi…
$70 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Uy 11 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 11 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 11
Hammomlar soni 1
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Samarqand shahri, Pskentskaya ko'chasi, 12/14, sokin hududda 2 qavatli keng uy zudlik bilan …
$185 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 2
Sotiladi hashamatli 2 qavatli taunxaus Yevropa sifati bilan ta'mirlangan, 4 xonali, yangi qu…
$130 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Samarqand real estate Amir
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 1
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 1
Травматология касалхонаси рупарасидаги куча, катта йулдан 200-250 метр ичкарида. 5та хона + …
$100 000
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Uy 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 320 m²
Qavatlar soni 1
Samarqand shahrida, Kavarzor hududida yangi qurilgan shinam uy sotiladi.   Joylashuv: …
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 430 m²
Qavatlar soni 2
Shoshilinch ravishda! 2 qavatli 6 xonali + yarim podvalli uyimni sotaman, Yangi binoning ma…
$110 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Samarqand real estate Amir
Aloqa tillari
Русский
Uy 10 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 2
Срочно продается дом с площадью 800м2 старые постройки в центре города. Идеальное место под …
$210 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
E'lon № 2734 2 qavatli evro uy sotiladi umumiy maydoni 3 sotix, 6 xona + podval, 3 ta ham…
$280 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Saroy 7 xonalar _just_in Kattaqo'rg'on, Oʻzbekiston
Saroy 7 xonalar
Kattaqo'rg'on, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 12 m²
Qavatlar soni 1
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Реклама № 2614 В центре города продаётся 2х этажный дом, с хорошим ремонтом, ремонт сделан…
$100 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kottej 7 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
2804 raqamli reklama Bir yozgi uy sotilgan, uchastka maydoni 4 akr, 7 xona. Avtomobilning …
$100 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 380 m²
Qavatlar soni 3
E'lon № 883 Evro uyi ikki qavatli + podval 3,8 akr yashash maydoni 600 m² Ko'chmas mulk a…
$420 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real Estate Parviz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 550 m²
Qavatlar soni 2
Срочно! Продаётся дом коробка с 5-комнатами, + подвал, Площадь 5,5 соток новой постройки, А…
$260 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Samarqand real estate Amir
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 1
Uy sotiladi, 5 xonali, maydoni 5 sotix, Ko'chada joylashgan. Lev Tolstoy op. Tog'lar. Vodoka…
$150 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Samarqand real estate Amir
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 3
Keling va yashang! Sotiladi hashamatli 3 qavatli Taunxaus mualliflik loyihasi bilan 5 xonal…
$190 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Samarqand real estate Amir
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 420 m²
Qavatlar soni 1
Реклама № 1271 Дом 4,2 соток 6 комнат Агентство Недвижимости Real Estate Parviz Телеграм…
$230 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real Estate Parviz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 1
Sayohatda uy sotiladi. Yer uchastkasi. Barcha hujjatlari bilan. dacha hududida. Tel: 9792316…
$25 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kottej 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
3088 raqamli reklama Bizga qo'shiling !!! Shahar markazida, fotim Qosimov yaxshi hududda …
$47 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 1
Продается дом под ресторан Трикотажка Срочно продается дом в дол дороги 8 сотка рядом ресто…
$225 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita