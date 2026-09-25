  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Samarqand tumani

in Samarqand tumani, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

;
kvartiralar
5
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Атмосфера"
Karasu, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
"To'qqiz qavatli me'moriy nafislikka ega "Atmosfera" hashamat va qulaylikni aks ettiradi. Biz har biri uslub va funksionallik uyg‘unligi bo‘lgan yuqori sifatli kvartira va uylarni taklif qilishdan faxrlanamiz. "WC Atmosphere" da foydalanish imkoniyati hashamat bilan birlashtirilib, uni orzu…
Quruvchi
Атмосфера
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Атмосфера
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi Ашхабад ЖК
Kvartira binosi Ашхабад ЖК
Kvartira binosi Ашхабад ЖК
Kvartira binosi Ашхабад ЖК
Kvartira binosi Ашхабад ЖК
Chardara, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Продается новостройки в элитном доме от 5 500 0000 квм. Первоначальный взнос 10% и Рассрочка на 48 месяцев  этажность : 6 Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .  Год   постройки /сдачи: 2025гг  санузел :разделный .  состояние квартир: черная штукатурка  высота потолков :3…
Quruvchi
Global Avenue
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Global Avenue
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Kvartira binosi ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Kvartira binosi ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Kvartira binosi ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT” - это современное архитектурное решение, для комфортного проживания в столице. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. На крышах установлены…
Quruvchi
VOSTOCHNIY ELEMENT
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
VOSTOCHNIY ELEMENT
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Kvartira binosi ЖК XAVAS
Kvartira binosi ЖК XAVAS
Kvartira binosi ЖК XAVAS
Kvartira binosi ЖК XAVAS
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Samarqanddagi «ELIT ECO CITY» tomonidan ishlab chiqilgan «XAVAS» turar-joy majmuasiga xush kelibsiz. Sizning ehtiyojlaringizga mos ravishda ishlab chiqilgan va arzon narxlarda mavjud bo'lgan yangi kvartiralar va uylarimiz qatori bilan zamonaviy hayot dunyosini kashf eting. 9 qavatli ko'tari…
Quruvchi
ELIT ECO СITY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ELIT ECO СITY
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Самарканд сервис плюс"
Motrit, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной.  Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.  Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.  Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспок…
Quruvchi
VOSTOCHNIY ELEMENT
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
VOSTOCHNIY ELEMENT
Aloqa tillari
Русский
Xaritada