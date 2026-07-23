Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Qoʻqon
  3. Turar joy
  4. Uy

in Qoʻqon uy sotib olish uchun

;
1 ob'ekt topildi
Uy 8 xonalar _just_in Qoʻqon, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 2
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
🏡 Sotiladi! Orzudagi uy! 🏡 Assalomu alaykum! Yuragingiz izlagan tinch va issiq uy egasini …
$100,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita