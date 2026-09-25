Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Кибрайский район
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Idora

Uzoq muddatli ijara Ofislar in Qibray district, Oʻzbekiston

;
Idora Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Аренда коммерция офис Мирзо-Улугбекский район. ID V00099 _just_in Qibray district, Oʻzbekiston
Аренда коммерция офис Мирзо-Улугбекский район. ID V00099
Qibray district, Oʻzbekiston
Maydoni 115 m²
Qavatlar soni 1
ID: V00099 Ijara savdosi Umumiy maydoni: 115 m² Qavat: 1 Bino turi: Yangi bino Turar-joy ma…
$4 000
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring