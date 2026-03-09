Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Qarshi
  3. Turar joy
  4. Uy

Qarshida uy sotib olish uchun

1 ob'ekt topildi
Uy 5 xonalar _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Qarshi, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 167 m²
Qavatlar soni 2
Qarshi shaxar markazida ikki qavatli uy sotiladi! Maydoni va joylashuvi: 5 xona + 2 oshxona…
$92,000
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita