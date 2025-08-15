Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
in Qarshi Tumani, Oʻzbekiston uy sotib olish uchun

1 ob'ekt topildi
Uy 7 xonalar _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Qarshi, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 1
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
Jim va yaxshilangan maydonda shinam va keng uy sotilgan! 🏡 Uy bolalar bog'chasi, maktab, …
$110,000
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita