  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Past Dargʻom tumani

in Past Dargʻom tumani, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

;
Juma
1
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК Мотид Корасув
Kvartira binosi ЖК Мотид Корасув
Kvartira binosi ЖК Мотид Корасув
Kvartira binosi ЖК Мотид Корасув
Kvartira binosi ЖК Мотид Корасув
Kvartira binosi ЖК Мотид Корасув
Kvartira binosi ЖК Мотид Корасув
Karasu, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
Добро пожаловать в «BOSH DARXON TEMIR BETON» —  строительную компанию Самарканда, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность.  Уникальный жилой комплекс расположен на территории города Самарканда массива Корасув. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созда…
Quruvchi
BOSH DARXON TEMIR BETON
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BOSH DARXON TEMIR BETON
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Juma, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Ulug’; House Residence   Новый жилой комплекс «Ulug’; House Residence» предлагает жилье премиум-класса, построенное из лучших материалов по современным технологиям. 13 и 16 этажный дом с роскошным лобби и уютный двор с фонтанами на территории, обеспечивают все условия для безопасног…
Quruvchi
Ulug’ House Residence
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ulug’ House Residence
Aloqa tillari
Русский
Xaritada