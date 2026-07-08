Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Паркентский район
  3. Tijorat
  4. Tashkil etilgan biznes

in Parkent district, Oʻzbekiston Tayyor biznes

;
Tashkil etilgan biznes Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Продается готовый бизнес. Холодильник, температурный режим -21 +45 _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Продается готовый бизнес. Холодильник, температурный режим -21 +45
Parkent district, Oʻzbekiston
Maydoni 25 000 m²
Qavatlar soni 1
Mulk turi: Ofislar, Omborlar, Alohida binolar, Ishlab chiqarish binolari, Bepul foydalanish …
$342,242
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring