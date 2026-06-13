Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Oltinkoʻl tumani
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kvartira

Uzoq muddatli ijara kvartiralar in Oltinkoʻl tumani, Oʻzbekiston

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Mirabad, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 120 m²
Qavat 5/8
#Mirobod #Gabus #Markaz - Or-r gosht, metro Oybek - 3/5/8 120m2 - Lift bor. - G'isht - aloh…
$2,000
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring