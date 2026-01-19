Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
Uzoq muddatli ijara tayyor biznes in Olmazor Tumani, Oʻzbekiston

1 ob'ekt topildi
Tashkil etilgan biznes 2 000 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 2 000 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 000 m²
Qavatlar soni 2
Общая площадь объекта составляет 9 соток, 2 000 м². Объект расположен в Алмазарском районе,…
$10
oyiga
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, 简体中文, Oʻzbekcha
