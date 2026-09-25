Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Olmazor Tumani
  3. Turar joy
  4. Ko'p darajali kvartiralar

in Olmazor Tumani, Oʻzbekiston Ko'p darajali kvartiralar

;
Ko'p darajali kvartiralar Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Ko'p darajali kvartiralar 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 254 m²
Qavat 8/8
7/7-8/8   254 квадрата   Срочно ЖК Баурум Алмазар   Продается 2 уравнивая …
$187 230
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita