Kvartiralar tog'larga qaragan in Nurafshon (Toytepa), Oʻzbekiston

Kvartira 4 xonalar _just_in Nurafshon (Toytepa), Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Nurafshon (Toytepa), Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 99 m²
Qavat 11/11
11 qavatdan iborat bo'lgan hondanolar sotuvda Bosh to'lov 20% qolganini 10 yildan 20 yilgach…
Talab bo'yicha narx
Agentlik
Tang Sulolasi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
