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_item_complex_h1_

Navoiy, O‘zbekiston
dan
288,75M soʻm
;
8 1
Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
Kvartiralar Kvartiralar
Manzil Manzil
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

 

Ж.К «Бунёдкор»
Застройщик : Modern House
 

Срок рассрочки : 28 месяцев

Стоимость квартиры включает:
• Входная железная дверь
• Стеклопакеты на окна
• Счётчики: воды, света и газа
• Двухконтурный котёл

Тип постройки:
• Газосиликатный блок
• межквартирные перегородки газоблок
• квартиры продаются без ремонта
• Высота потолков 3,1 м
• Каркасно-монолитный скелет


• Инфраструктура:
• -В каждом блоке имеются современный лифт
• -Удобное местоположение
• -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности
• -Детская площадка
Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год

3  комнатная квартира (83,29 кв.м)  на 7 этаже в 8 этажном доме

Общая стоимость при первоначальной оплате 30% :  674 649 000сум
Первоначальная оплата 30% : 202 394 700 сум
Ежемесячная оплата (28 мес) : 16 866 225 сум

Общая стоимость при первоначальной оплате 30% : 674 649 000 сум
Первоначальная оплата 30% :202 394 700 сум
Ежемесячная оплата (18 мес) : 9 000 000 сум
Ипотека: 310 254 300 сум


Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000 сум
Первоначальная стоимость 50% :  320 666 500 сум
Ежемесячная оплата (28мес) :  11 452 375  сум

Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000  сум
Первоначальная оплата 50% :   320 666 500 сум
Ежемесячная оплата (18мес) :  6 000 000 сум
Ипотека: 212 666 500 сум

Общая стоимость при  оплате 100% :  599 688 000 сум

Телефон для справок : Феруза

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Iqtisodiyot sinfi
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Ramka-blok
Yetkazib berish yili
Yetkazib berish yili
2024
Qavatlar soni
Qavatlar soni
8
Yangi bino joylashgan joy
Navoiy, O‘zbekiston

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Maydoni 30–86 m²
199 ob'ektlar 199
Taslim bo'lish: 2025
Quruvchi: Golden House
Эко-квартал Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой и природой. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также, мы применяем ряд экологических материалов для строительства, отделки мест общего пользования. В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые смогут заниматься различными видами спорта.